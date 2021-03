Actualidade

A Standard & Poor's (S&P) subiu hoje a notação de 'rating' de longo prazo da EDP e da EDP Finance B.V., de "BBB-" para "BBB" (nível de investimento), na expectativa de uma "melhoria material e sustentada das métricas de crédito".

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP acrescenta que, ao mesmo tempo, a agência de notação financeira "subiu a notação de 'rating' de curto prazo de "A-3" para "A-2"" e o 'outlook' (perspetiva) é estável.

"Esta subida do rating baseia-se na expectativa da S&P de uma melhoria material e sustentada das métricas de crédito da EDP, bem como no compromisso da empresa com uma notação de rating "BBB"", refere a EDP no comunicado, adiantando que a agência "reconhece que diversas medidas de proteção às métricas de crédito foram tomadas antecipadamente, melhorando significativamente" o balanço da empresa e que o grupo assegurou já parcialmente o financiamento necessário para o "ambicioso plano de crescimento".