O corpo da mulher desaparecida desde segunda-feira no rio Lima, em Santa Marta de Portuzelo, em Viana do Castelo, foi encontrado hoje cerca das 17:30, disse hoje o capitão do porto local.

Em declarações à agência Lusa, Sameiro Matias adiantou que o corpo da mulher com cerca de 70 anos "foi encontrado num fundão do rio, entre o local onde, na segunda-feira, foi encontrado o corpo da filha de 45 anos e do marido de cerca de 70 anos".

As operações foram suspensas na madrugada de hoje, pouco depois das 24:00, após cerca de cinco horas de operações de busca, tendo sido retomadas às 07:00, mobilizando 33 operacionais, e cinco veículos.