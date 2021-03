Actualidade

A nova tabela de preços da ADSE está em fase final de negociação com os hospitais privados e deverá ser aprovada no próximo mês, disse hoje a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.

A governante falava no parlamento em audição na Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, a pedido do PSD, sobre o alargamento da ADSE aos contratos individuais das entidades públicas, que resultou já em 41 mil novas inscrições, disse a ministra.

Em reposta à deputada do PCP Paula Santos, a ministra adiantou que as novas tabelas de preços da ADSE estão "numa última fase de negociação com os operadores privados", apontando para que a sua aprovação "possa ocorrer no próximo mês".