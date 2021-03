Actualidade

O lucro dos CTT recuou 42,9% no ano passado, face a 2019, para 16,7 milhões de euros, num ano marcado pela pandemia de covid-19, anunciaram hoje os Correios de Portugal.

As receitas subiram 0,7% para 745,2 milhões de euros, no período em análise, de acordo com informação disponível no 'site' da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) recuou 10,8% para 90,5 milhões de euros.