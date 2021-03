Actualidade

A agência de 'rating' Standard and Poor's (S&P) aponta para um crescimento económico de 4,8% em Portugal este ano, e para um défice de 4,7%, segundo uma nota a que a Lusa teve acesso.

De acordo com a nota datada de segunda-feira, a agência de 'rating' sinaliza que a recuperação económica deste ano "deverá facilitar uma redução no défice das administrações públicas" para 4,7%, bem com um regresso do rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB) "a uma trajetória descendente".

Segundo as previsões da agência, o rácio da dívida pública face ao PIB deverá descer dos 133,4% registados em 2020 para 128,4% em 2021.