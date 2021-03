Actualidade

A ministra moçambicana do Género, Criança e Ação Social declarou hoje que a igualdade de género deve ser fortalecida com mecanismos próprios em todas as áreas políticas e sociais na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

Nyeleti Brooke Mondlane fez hoje uma declaração em nome da SADC na Comissão das Nações Unidas sobre o Estatuto da Mulher (CSW), que se iniciou na segunda-feira e decorre até 26 de março em Nova Iorque, em formato híbrido.

Para a ministra moçambicana, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral tem feito progressos positivos na participação cívica e política das mulheres, mas deve implementar e fortalecer mais mecanismos e capacidades técnicas de integração e igualdade de género em todas as áreas políticas.