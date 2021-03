Eutanásia

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que "compete à Assembleia da República" responder às inconstitucionalidades detetadas pelo Tribunal Constitucional sobre a eutanásia, e, questionado se se justifica um referendo, respondeu que não muda de posição.

No final da cerimónia de assinatura do acordo-chapéu entre PSD e CDS-PP sobre as autárquicas, Rio foi questionado sobre o apelo feito hoje pelo eurodeputado Paulo Rangel à bancada do PSD para relançar o debate sobre um referendo à despenalização da eutanásia, na sequência do 'chumbo' do diploma saído do parlamento pelos juízes do Palácio Ratton.

"Eu penso que a Assembleia da República e todos os deputados individualmente respeitam a decisão do Tribunal Constitucional (TC), compete à Assembleia da República dar a resposta que a maioria que se forma em torno de cada uma das matérias - neste caso a eutanásia - entenda dever dar", afirmou.