Actualidade

Os pedidos de moratórias formalizados ao Banco CTT no final do ano passado ascendiam a 40,4 milhões de euros, dos quais 31,1 milhões de crédito à habitação, divulgaram hoje os CTT - Correios de Portugal.

"No final de 2020, os pedidos de moratórias formalizados atingiram uma exposição de total de 40,4 milhões de euros", o que representa 3,6% do total da carteira bruta de crédito, adiantam os CTT em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Daquele montante, 31,1 milhões de euros são de crédito à habitação, 6,4 milhões de euros de crédito automóvel e 2,9 milhões de euros de outros créditos.