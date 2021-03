Covid-19

O primeiro-ministro timorense disse hoje que o Governo está a preparar com urgência um orçamento suplementar para reforço da resposta à pandemia da covid-19, tanto em termos de combate à doença como para apoios sociais e económicos.

"Precisamos de um orçamento suplementar. O Governo preparou o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2021 a pensar na recuperação económica, com a previsão de menos casos. Só que infelizmente a situação mudou e precisamos de dinheiro para responder a isso", disse hoje Taur Matan Ruak.

Esse orçamento, detalhes do qual estão agora a ser preparados, envolve várias questões, incluindo "o reforço do Fundo Covid-19 e o apoio a grupos da linha da frente e às equipas no terreno para que continuem a trabalhar".