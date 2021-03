Actualidade

Um tribunal no Japão decidiu hoje que o não reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo era inconstitucional, uma decisão inédita no país.

O tribunal distrital de Sapporo (norte) considerou que o não reconhecimento do casamento 'gay' era contrário ao artigo 14 da Constituição japonesa, que estabelece que "todos os cidadãos são iguais perante a lei", de acordo com uma cópia da decisão que a agência noticiosa France-Press (AFP) teve acesso.

O Japão é o único país do G7 [Grupo dos sete países mais industrializados do mundo, composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido] que não reconhece o casamento homossexual.