Actualidade

O antigo primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves é candidato a Presidente da República de Cabo Verde nas eleições de 17 de outubro, candidatura que apresenta publicamente na sexta-feira, na cidade da Praia.

Fonte da assessoria de José Maria Neves confirmou hoje à Lusa que a apresentação da candidatura, pelo próprio, será feita apenas aos jornalistas, em conferência de imprensa a realizar num hotel da capital cabo-verdiana, terminando desta forma com um período de três anos de reflexão, anunciada publicamente, do também antigo presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição).

Em agosto de 2019, em entrevista à Lusa, José Maria Neves já tinha assumido que era uma "possibilidade muito forte" ser candidato a Presidente da República nas eleições deste ano.