Covid-19

Na Alemanha, a incidência acumulada de covid-19 em sete dias subiu para 86,2 por cada 100 mil habitantes, face a 84 na terça-feira e 65,4 da semana passada, com 13.435 novos contágios nas últimas 24 horas.

O número de vítimas mortais na Alemanha foi de 249 nas últimas 24 horas, tendo-se registado 300 óbitos na terça-feira da semana passada, segundo o Instituto Robert Koch (RKI).

O pico da incidência ocorreu no passado dia 22 de dezembro com 197,6 por 100 mil habitantes e no dia 28 de janeiro voltou a cair abaixo de 100 pela primeira vez em três meses com uma tendência de descida que se manteve durante algumas semanas.