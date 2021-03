Actualidade

A circulação no IP2, interrompida hoje de manhã junto a Portalegre devido ao despiste de um veículo pesado que causou um ferido grave, foi retomada às 08:09, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O Itinerário Principal (IP) 2 estava cortado nos dois sentidos desde as 06:12 devido ao despiste de um pesado que causou um ferido grave, o único ocupante do pesado.

Fonte do CDOS de Portalegre precisou à Lusa que o acidente ocorreu ao quilómetro 171,7 , à saída de Portalegre, no troço de acesso no sentido Norte/Sul.