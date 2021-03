Actualidade

O Governo de Angola planeia exportar 32,65 milhões de barris de petróleo em maio, o valor mais baixo desde o princípio de 2008, quando a Bloomberg começou a compilar os dados destes carregamentos petrolíferos internacionais.

"Angola planeia reduzir as exportações de crude para 1,05 milhões de barris por dia em maio, de acordo com o manifesto preliminar de carga", reporta a agência de informação financeira.

No artigo, a Bloomberg salvaguarda que "se os volumes não foram revistos em alta no manifesto final, o que acontecerá mais para o final do mês, as exportações de maio serão as mais baixas desde o início de 2008".