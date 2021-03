Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, afirmou numa reunião interna com trabalhadores que o Reino Unido também deve negociar acordos comerciais com países que violam os direitos humanos, revelou o site "HuffPost UK".

"Acredito firmemente que devemos negociar livremente em todo o mundo", terá afirmado Raab, de acordo com uma gravação da reunião obtida pelo site noticioso.

"Se nos restringirmos a países com padrões de direitos humanos CEDH (Convenção Europeia sobre Direitos Humanos), não faremos muitos acordos com os mercados em crescimento do futuro", argumentou.