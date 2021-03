Actualidade

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vai ministrar uma pós-graduação em enoturismo, no âmbito de uma parceria com a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), para "aumentar a qualidade" do setor na região.

O novo curso de especialização avançada em enoturismo começa em junho e terá a duração de oito meses, segundo os promotores.

O presidente do IPG, Joaquim Brigas, refere num comunicado enviado à agência Lusa que "a pós-graduação foi desenhada em conjunto com a Comissão Vitivinícola para aumentar a qualidade do enoturismo na região da Beira Interior".