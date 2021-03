Actualidade

A Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) deu parecer negativo à construção do Douro Marina Hotel previsto para Mesão Frio, em área classificada pela UNESCO, informou o Ministério da Cultura em resposta ao Bloco de Esquerda (BE).

O BE questionou o Ministério da Cultura, em janeiro, sobre o hotel projetado pela sociedade do empresário Mário Ferreira para o concelho de Mesão Frio, no distrito de Vila Real, e alertou que o empreendimento representa "uma ameaça" à classificação Alto Douro Vinhateiro (ADV) pela UNESCO.

Na resposta divulgada hoje pelo Bloco, o ministério esclareceu que, "pelo menos desde 2016, a DRCN e a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) têm vindo a emitir sucessivos pareceres desfavoráveis aos projetos apresentados para construção do designado Douro Marina Hotel, localizado na margem norte do rio Douro, junto à localidade da Rede, Mesão Frio, nomeadamente pela volumetria excessiva e impacto significativo sobre a paisagem".