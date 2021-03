Actualidade

A recuperação económica está a gerar um rápido aumento da procura mundial de petróleo, que no primeiro trimestre já é superior ao previsto, mas a Agência Internacional de Energia (AIE) insiste que a oferta é mais do que suficiente.

No relatório mensal sobre o mercado petrolífero publicado hoje, a Agência Internacional de Energia (AIE) sublinha que as reservas "ainda parecem amplas" quando comparadas com os níveis históricos, apesar de em janeiro as da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) terem caído pelo sexto mês consecutivo, designadamente em 14,2 milhões de barris.

No entanto, com 3.023 milhões de barris no final de janeiro, as reservas estavam ainda 63,2 milhões de barris acima da média de 2016-2020 e 110 milhões de barris acima do volume quando a crise da covid-19 eclodiu há um ano atrás.