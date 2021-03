Actualidade

A procura global de petróleo vai recuperar nos próximos anos e a menos que haja uma ação muito mais consistente contra as alterações climáticas, crescerá 4,4% até 2026 face ao nível de 2019, previu hoje a AIE.

Este é o cenário da Agência Internacional de Energia (AIE), que no relatório de previsão a médio prazo apresentado hoje explica que depois do colapso do consumo no ano passado em 8,7 milhões de barris por dia (para 91 milhões), o aumento nos próximos seis anos totalizará 13,1 milhões de barris por dia.

Teremos de esperar até 2023 para atingir um novo pico de consumo superior aos 99,7 milhões de barris de 2019, mas nos anos seguintes a subida continuará.