Actualidade

Portugal colocou hoje 1.500 milhões de euros, igual ao montante máximo anunciado, em Bilhetes do Tesouro (BT) a seis e 12 meses, com os juros a descerem para mínimos de sempre no prazo mais longo, foi anunciado.

Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na agência Bloomberg, a 12 meses foram colocados 1.000 milhões de euros em BT à taxa de juro média de -0,527%, mínima de sempre e inferior à registada em 20 de janeiro, quando foram colocados 750 milhões de euros à taxa de juro média de -0,522%.

A seis meses foram colocados hoje 500 milhões de euros em BT à taxa média de -0,552%, ligeiramente acima da mínima de sempre, verificada também em 20 de janeiro, quando foram colocados 750 milhões de euros a -0,554%.