Covid-19

Cabo Verde aumentou em mais de 11% o dinheiro em circulação durante o ano de 2020, equivalente a mais 1.134 milhões de escudos (10,2 milhões de euros), de acordo com dados do banco central compilados hoje pela Lusa.

Segundo um relatório mensal do Banco de Cabo Verde, o dinheiro em circulação no país no final de dezembro de 2019 ascendia a 9.980,3 milhões de escudos (90,1 milhões de euros), valor que aumentou para um recorde de 11.114,7 milhões de escudos (100,3 milhões de euros) no final de 2020.

A colocação de dinheiro em circulação acelerou sobretudo em abril, o primeiro mês após a pandemia de covid-19 chegar a Cabo Verde, com o país a entrar em estado de emergência até maio.