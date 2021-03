Actualidade

O movimento de passageiros nos aeroportos nacionais caiu 79,3% em janeiro face ao mesmo mês de 2020, para 772 mil, tendo aterrado 5,8 mil aeronaves em voos comerciais, menos 62,0%, divulgou hoje o INE.

Segundo as estatísticas rápidas do transporte aéreo do Instituto Nacional de Estatística (INE), esta "acentuada redução" traduz um agravamento face às quebras homólogas de 74,7% e de 57,3% registadas em dezembro no transporte aéreo de passageiros e na aterragem de aeronaves, respetivamente.

Comparando o número de aeronaves aterradas e o número de passageiros desembarcados diariamente em janeiro de 2021 com o mês homólogo de 2020, ocorreram reduções superiores a 40% no número de aeronaves aterradas e a 60% no número de passageiros desembarcados.