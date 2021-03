Actualidade

A Google anunciou hoje que no ano passado bloqueou ou removeu aproximadamente 3,1 mil milhões de anúncios por violarem as suas políticas, tendo ainda restringido mais de 6,4 mil milhões de anúncios.

"[Em 2020] bloqueámos ou removemos aproximadamente 3,1 mil milhões de anúncios por violarem as nossas políticas e restringimos mais de 6,4 mil milhões de anúncios", refere a Google em comunicado, lembrando que em 2020 as suas políticas e respetiva aplicação foram postas à prova no contexto da pandemia global.

O número de anúncios bloqueados ou removidos representou "um salto face aos 21 milhões em 2019", precisou.