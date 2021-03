Myanmar

O Papa Francisco apelou hoje ao fim da violência em Myanmar (antiga Birmânia), afirmando que também se ajoelha simbolicamente para alcançar tal propósito, numa referência à freira que se ajoelhou em oração em frente às forças de segurança birmanesas.

"Mais uma vez e com tanta tristeza, sinto a urgência de falar da situação dramática em Myanmar, onde tantas pessoas, especialmente jovens, estão a perder as suas vidas para oferecer esperança ao seu país", declarou o pontífice, no final da tradicional audiência geral de quarta-feira.

"Também eu me ajoelho nas ruas de Myanmar e digo que a violência tem de acabar. Também eu estendo os braços e digo que o diálogo deve prevalecer. O sangue não resolve nada. Que prevaleça o diálogo", prosseguiu Francisco, que já abordou várias vezes a situação vivida em Myanmar desde o início dos protestos contra o golpe militar ocorrido em 01 de fevereiro, que envolveu a detenção da chefe do governo civil birmanês, Aung San Suu Kyi, entre outras várias figuras políticas.