Actualidade

O Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho será apresentado "até final do mês" e eventuais alterações legislativas sobre teletrabalho ou regulação das plataformas digitais serão primeiro discutidas com os parceiros sociais, afirmou hoje a ministra Ana Mendes Godinho.

"Vamos apresentar o Livro Verde até final do mês", disse a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurana Social, que está ser ouvida na Comissão de Trabalho e Segurança Social, na Assembleia da República.

Em resposta à deputada do PSD Helga Correia, que perguntou se o Governo iria apresentar uma proposta no parlamento sobre a regulação do teletrabalho, a ministra disse que na sequência da apresentação do Livro Verde haverá "matérias a regular" como é o caso das plataformas digitais e que "em colaboração com os parceiros sociais" será feita a indentificação dessas matérias.