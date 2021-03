Actualidade

O Governo moçambicano lança quinta-feira a primeira pedra de uma linha de 367 quilómetros no centro do país para dar um novo impulso ao projeto de ligar norte e sul do país em alta tensão, disse hoje à Lusa fonte oficial.

A ligação vai fazer parte do projeto que é também designado como "espinha dorsal" de distribuição de energia em Moçambique.

O troço a lançar vai ligar a localidade de Chimuara e o distrito de Alto-Molocué, na província da Zambézia, e está orçado em 200 milhões de dólares (167,9 milhões de euros) com financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).