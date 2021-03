Actualidade

A criação de uma cidade global com um estilo de vida sustentável, inovação e conhecimento tecnológico é o objetivo do 'Innovation District', projeto que prevê um investimento de 800 milhões de euros e 17.000 postos de trabalho em Almada.

O 'Innovation District', que hoje foi apresentado, é um projeto da Universidade NOVA de Lisboa e de um grupo de proprietários da zona do Monte da Caparica e de Porto Brandão que promete uma nova centralidade e a internacionalização da região da grande Lisboa.

"O principal ativo para triunfar na economia do conhecimento são as pessoas, o seu talento e as redes que estabelecem entre si. É esta a génese do 'Innovation District'", afirmou o vice-reitor da Universidade NOVA de Lisboa, José Ferreira Machado, que disse acreditar na concretização da primeira fase do projeto num horizonte de dez anos, até 2030.