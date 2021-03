Actualidade

O Presidente da AICEP disse hoje que o mercado de Cabo Verde "é uma aposta a longo prazo para as empresas portuguesas", que nos últimos anos têm contribuído "reconhecidamente" para o desenvolvimento daquele país, de modo contínuo e inovador.

Luís Castro Henriques, que falava hoje de manhã, na sessão de abertura do webinar Portugal - Cabo Verde: Oportunidades de Negócio e de Investimento, iniciativa promovida pela AICEP - Agência para o Comércio Externo de Portugal, em parceria com a sua congénere Cabo Verde Trade Invest, considerou que os empresários portugueses "estão particularmente atentos aos novos desafios e oportunidades de negócio" naquele país.

Este interesse é "praticamente transversal a todos os setores de atividade", mas com "especial destaque para as energias renováveis e ambiente, economia do mar, construção, tecnologias de informação, agroindustrial e turismo", acrescentou.