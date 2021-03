Actualidade

O administrador financeiro dos CTT, Guy Pacheco, disse hoje à Lusa que o impacto do confinamento neste primeiro trimestre, quer no correio como nos serviços financeiros dos Correios, "é bastante inferior" ao do primeiro, no ano passado.

Portugal entrou no primeiro confinamento, na sequência da pandemia de covid-19, em março de 2020.

Questionado sobre o impacto do atual confinamento, que vem desde o final do ano passado, o administrador financeiro disse que, "apesar de ter havido impacto quer no correio, quer nas áreas de serviços financeiros, é bastante inferior ao primeiro" do ano passado.