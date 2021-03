Actualidade

A União Europeia (UE) chegou a acordo com o Reino Unido e a Noruega sobre as capturas das unidades populacionais ('stocks') de pesca geridas conjuntamente no Mar do Norte para 2021, foi hoje anunciado.

Na sequência da saída do Reino Unido da UE e após dois meses de negociações, "as três partes assinaram ontem [terça-feira] um acordo, permitindo a gestão conjunta das seguintes unidades populacionais: bacalhau, arinca, escamudo, badejo, solha e arenque", segundo um comunicado da Comissão Europeia.

O acordo resultou em reduções de quotas em 2021 para o escamudo (-25%), solha (-2,3%) e arenque (-7,4%), mas aumentos na arinca (20%) e badejo (19%).