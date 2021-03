Actualidade

Pelo menos 33 soldados das Forças Armadas do Mali (Fama) foram mortos e outros 14 ficaram feridos numa emboscada realizada na segunda-feira por alegados 'jihadistas' na zona de Asongo, região de Gao, nordeste do país, anunciou hoje o Exército.

O ataque, que ocorreu no posto de segurança de Tessit, a cerca de 60 quilómetros a sudeste de Asongo, resultou também na morte de pelo menos 20 terroristas, refere uma nota do Estado-Maior General do Exército maliano citada pela agência noticiosa Efe.

De acordo com a nota, este é o mais recente balanço das vítimas segundo as operações de rastreio das forças malianas no local do ataque.