Moçambique/Ataques

O Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE) rebateu hoje críticas ao seu papel no conflito na região moçambicana de Cabo Delgado, num debate no Parlamento Europeu, durante o qual o eurodeputado Paulo Rangel (PSD) acusou a Europa de "paralisia".

Num debate organizado conjuntamente pelas comissões parlamentares de Negócios Estrangeiros e de Desenvolvimento do Parlamento Europeu (PE), sobre o sul de África, mas muito focado na crise no norte de Moçambique, a diplomata portuguesa Rita Laranjinha, diretora do SEAE para África, 'antecipou' desde logo na sua intervenção inicial críticas à ação da UE, que garantiu, no entanto, estar já em marcha.

"Antecipo que alguns membros deste Parlamento considerem que não estamos a avançar suficientemente depressa, mas quero assegurar-vos que estamos a avançar de uma forma consolidada e coerente", declarou.