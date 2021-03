Actualidade

O PCP vai manter a sua "orientação" de dar acesso a documentos do seu arquivo histórico "norteado pelos seus legítimos critérios", anunciou hoje o partido em resposta a um apelo de historiadores que querem consultar este acervo.

"O PCP prosseguirá na sua orientação e reiterada prática de facultação e acesso aos seus arquivos (que, recorde-se, não são um arquivo público) mas sempre norteado pelos seus legítimos critérios e soberania de decisão e não ao sabor de interesses ou motivações que sejam estranhos à investigação e divulgação históricas", lê-se numa nota do gabinete de imprensa do partido, hoje divulgada.

No sábado, o semanário Expresso noticiou que um grupo de historiadores, entre eles Pacheco Pereira, autor de uma biografia do líder histórico do PCP, Álvaro Cunhal, iria pedir o acesso aos arquivos históricos do partido.