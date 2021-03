Actualidade

Cabo Verde registou em 2020 mais de mil milhões de euros projetos de investimento aprovados, com a ilha do Maio a liderar, anunciou hoje o Presidente da Cabo Verde Trade Invest (CTVI).

José Almada Dias, que falava hoje no webinar Portugal - Cabo Verde: Oportunidades de Negócio e de Investimento, iniciativa promovida pela AICEP - Agência para o Comércio Externo de Portugal, em parceria com a sua congénere Cabo Verde Trade Invest, realçou que Cabo Verde registou um recorde de "mais de mil milhões de euros de projetos aprovados", quando o anterior tinha sido de 600 milhões de euros, num ano em que a pandemia afetou a economia a nível global.

O responsável destacou também que a ilha do Maio é a que lidera a captação de investimentos, seguida de Santiago e São Vicente e que, pela primeira vez, "as ilhas do Sal e da Boavista [vocacionadas para o turismo] não são as principais recetoras de IDE [Investimento Direto Estrangeiro]".