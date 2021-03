Actualidade

O próximo filme de animação do realizador Fernando Trueba, com o desenhador Javier Mariscal, "They shot the piano player", contará com coprodução portuguesa, através da Animanostra, disse à agência Lusa o produtor Humberto Santana.

"Este ano fazemos 30 anos. Já tivemos algumas coproduções internacionais, mas, pelo perfil dos autores - o Trueba já teve um Óscar, sete Emmys, o Mariscal é uma figura muito importante em termos gráficos -, portanto, é um passo importante para a Animanostra", sublinhou Humberto Santana.

"They shot the piano player" será um documentário em animação sobre música brasileira - em particular sobre os primeiros anos da Bossa Nova -, tendo como mote a vida trágica do pianista Francisco Tenório Jr., que foi sequestrado e morreu na Argentina, em 1976.