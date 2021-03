Covid-19

A carrinha que a Fundação Calouste Gulbenkian disponibilizou para ajudar na vacinação de doentes acamados em Arouca começou hoje o seu trabalho, substituindo-se aos táxis que antes levavam as equipas médicas a domicílios dispersos por 329 quilómetros quadrados.

É essa a grande vantagem da viatura que a Gulbenkian disponibilizou ao Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Santa Maria da Feira e Arouca para apoiar essa estrutura do distrito de Aveiro num projeto-piloto de vacinação domiciliária contra a covid-19, mediante uma parceria que, no total, disponibilizará ao Estado 50 carrinhas para operar em diversas regiões do país.

Em Arouca, que recebeu um dos primeiros cinco veículos cedidos para o efeito, a viagem inaugural começou às 09:00 de hoje na Unidade de Saúde Familiar (USF) de Escariz, depois de a enfermeira Ana Margarida Fernandes equipar a carrinha com a mala que transportava seis vacinas da Pfizer - que, independentemente da idade ou condição física do utente, é a marca administrada ao domicílio por ser a única cujo transporte não obriga a acondicionamento frigorífico.