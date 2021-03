Actualidade

Da antiga Grécia aos portugueses contemporâneos, há teatro três vezes por dia, da próxima sexta-feira até 27 março, Dia Mundial do Teatro, na "Rota" que o grupo Apollo, do concelho de Ourém, preparou para festejar a data.

Duas dezenas de atores apresentam 'online', a solo, três pequenas encenações diárias, sobre textos de 25 autores, ao longo de nove dias, num projeto que estabelece ligações entre várias companhias do Centro e do Médio Tejo, explicou à agência Lusa a encenadora responsável pela "Rota", Dora Conde.

"O Dia Mundial do Teatro une-nos a todos pelo cordão umbilical do teatro" e, por isso, afirma Dora Conde, o grupo Apollo, com sede na aldeia de Pêras Ruivas, lançou um desafio a várias companhias: interpretar excertos de peças famosas num formato até dois minutos, numa viagem pela história do teatro.