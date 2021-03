Actualidade

Portugal registou a maior queda no mercado de vendas de veículos automóveis na União Europeia (UE) em janeiro e fevereiro, numa redução de 47,1%, adiantou a Associação Automóvel de Portugal (ACAP) em comunicado.

Citando números de vendas de veículos hoje publicados na UE, a associação referiu que "Portugal, no conjunto dos meses de janeiro e fevereiro, teve a maior queda percentual (-47,1%) de vendas, dos vinte e sete países da União Europeia. No total do mercado da UE, a quebra neste período foi de 21,7%", lê-se na mesma nota.

De acordo com a ACAP, em fevereiro, "com o agravamento causado pelo encerramento dos 'stands' de automóveis", a descida do mercado nacional "foi ainda superior (-59%) à verificada na União Europeia, que foi de -19,3%".