Covid-19

O secretário-geral do PCP pediu hoje ao primeiro-ministro que "não se esqueça" do subsídio de risco para os trabalhadores dos serviços essenciais e das forças de segurança que estão na "primeira linha" no combate à epidemia.

"Não se esqueça dos elementos das forças de segurança que continuam à espera do subsídio de risco", afirmou Jerónimo de Sousa no debate com o Governo sobre política geral, na Assembleia da República, em Lisboa.

Se minutos antes, em resposta ao Bloco de Esquerda, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o problema com o subsídio de risco com os trabalhadores da saúde estava em vias de ser resolvido, não se comprometeu na resposta ao líder comunista.