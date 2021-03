Actualidade

O deputado guineense Marciano Indi denunciou hoje ter sido alvo de uma alegada tentativa de rapto por parte de elementos da Polícia de Intervenção Rápida (PIR) sem que saiba o motivo.

Indi, líder da bancada parlamentar da Assembleia do Povo Unido - Partido Social Democrata da Guiné-Bissau (APU-PDGB), disse que o ato aconteceu hoje de madrugada, na sua residência, em Safim, a 25 quilómetros de Bissau.

O político foi raptado e espancado no dia 22 de maio do ano passado, em plena luz do dia, quando se dirigia para a sua residência, vindo da capital guineense, por desconhecidos.