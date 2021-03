Actualidade

O voluntariado da Cruz Vermelha de Bragança ganhou uma nova força motriz e diversidade de projetos com os estudantes do Instituto Politécnico, alguns dos quais chegam para pedir ajuda e acabam por ficar para ajudar.

Em pouco mais de dois meses, a delegação passou de "zero para 90 voluntários" entre os estudantes do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), 20 dos quais são portugueses e os restantes estrangeiros das diferentes nacionalidades que representam um terço dos nove mil alunos do ensino superior.

O presidente da delegação da Cruz Vermelha (CV), Duarte Soares, destaca "a revolução com a chegada destes jovens" que o próprio foi procurar ao IPB.