PRR

O ministro do Planeamento afirmou hoje que o processo de negociação informal do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) com a Comissão Europeia deverá estar concluído em abril, após a decisão dos recursos próprios estar aprovada pelos Estados-membros.

"Relativamente ao ponto de situação do programa, nós estamos em processo de negociação informal com os serviços da Comissão Europeia, sensivelmente, desde novembro até agora", referiu Nelson de Souza, que falava no 'webinar' "Instrumento de Recuperação Europeu - Compreender o Plano de Recuperação e Resiliência", organizado pela Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP).

O titular da pasta do Planeamento sublinhou que, neste processo, têm surgido algumas dificuldades, que estão a ser tratadas, acrescentando que, em abril, deverá ser possível "encerrar o processo de negociação".