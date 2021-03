Actualidade

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) emitiu um parecer técnico final desfavorável à construção do Douro Marina Hotel, em Mesão Frio, sustentado nos impactos ambientais e patrimoniais no território e na paisagem.

A CCDR-N desempenha o papel de autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e, simultaneamente, de entidade gestora do Alto Douro Vinhateiro (ADV), Património da Humanidade desde 2001.

Após um pedido de esclarecimento sobre o empreendimento projetado pela sociedade do empresário Mário Ferreira para a margem norte do rio Douro, junto à localidade da Rede, em área classificada pela UNESCO, a CCDR-N esclareceu hoje que a "comissão de AIA emitiu já o seu parecer técnico final, em sentido desfavorável, sustentado nos impactos ambientais e patrimoniais da referida construção no território e na paisagem".