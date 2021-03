Actualidade

A obra de Ernesto de Sousa (1921-1988), um dos protagonistas da cena artística portuguesa no século XX, será evocada num colóquio e num espetáculo, no dia 02 de junho, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, pelo centenário do nascimento.

Crítico, artista visual, realizador, teórico e programador estético, Ernesto de Sousa marcou o panorama das artes em Portugal a partir de meados de 1940, inspirando as gerações de artistas que se afirmaram após o 25 de Abril.

A iniciativa visa evocar esta figura pioneira e promover a discussão e partilha dos estudos mais recentes sobre o seu trabalho e a sua importância no contexto da arte contemporânea, indica a organização na página 'online' dedicada a este projeto.