Actualidade

A Reserva Federal (Fed) deixou hoje as suas taxas de juro inalteradas e divulgou previsões económicas melhores do que o esperado para os Estados Unidos em 2021, assinalando uma "recuperação recente da atividade económica e do emprego".

O banco central norte-americano indicou que prevê um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 6,5% este ano e um aumento de 3,3% em 2022. Em dezembro, as previsões da Fed apontavam para uma expansão de 4,2% em 2021 e de 3,2% em 2022, dados divulgados antes da aceleração da campanha de vacinação e da adoção de novas medidas de relançamento económico.

Em relação ao emprego, a Fed antecipa que a taxa de desemprego recue para 4,5% em 2021 (previa 5% há três meses), antes de baixar para 3,9% no próximo ano.