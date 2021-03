Covid-19

As autoridades de saúde angolanas reportaram hoje 43 novas infeções por covid-19 e 57 doentes recuperados, nas últimas 24 horas, sem o registo de nenhuma morte.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, do total de casos registados nas últimas 24 horas, 23 foram em Luanda, nove em Benguela, nove no Zaire, um no Huambo e igual número em Malanje, com idades entre os três e 69 anos, sendo 27 do sexo masculino e 16 feminino.

Relativamente aos recuperados, 51 foram em Luanda, três no Huambo, dois no Cuando Cubango e um em Benguela, com idades dos dez meses aos 61 anos.