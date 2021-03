Actualidade

A 8.ª edição do festival Westway LAB vai decorrer de 07 a 10 de abril, em Guimarães, com seis concertos no Centro Cultural Vila Flor, que podem ser acompanhados através da transmissão digital, foi hoje anunciado.

Três dos concertos estão marcados para o dia 09, com a atuação dos Diabo a Sete, de Tristany e de Da Chick, todos grupos portugueses.

No dia seguinte, atuam os também portugueses Bicho Carpinteiro, Beatriz Pessoa e Pedro Lucas.