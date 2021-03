Covid-19

A Ação Democrática Independente (ADI), na oposição em São Tome e Príncipe, apelou hoje ao Governo para "suspender as vacinas AstraZeneca" contra a covid-19 que estão a ser aplicadas no país desde 15 deste mês.

"Tendo em conta os vários relatos que nos têm chegado do exterior relativamente a esta vacina, nós tomamos esta decisão de pedir a suspensão da vacina AstraZeneca. Estávamos à espera que fosse o Governo a fazê-lo, mas, entretanto, já vamos hoje no terceiro dia da vacinação e nós não temos ainda nenhuma iniciativa do Governo nesse sentido", disse o porta-voz do partido, Garet Guadalupe.

A ADI sublinhou que a suspensão deve ser "temporária", reconhecendo que não tem "nenhuma base científica" para pedir essa suspensão, mas justifica a decisão com "duas variáveis".