Covid-19

O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, pretende reunir-se com as delegações portuguesas no parlamento europeu para apelar à priorização das regiões ultraperiféricas no processo de vacinação contra a covid-19, avançou hoje à Lusa fonte do executivo.

A mesma fonte adiantou que o líder do governo açoriano enviou pedidos de reunião às diferentes forças nacionais representadas no Parlamento Europeu.

Na sequência desses pedidos, José Manuel Bolieiro já se reuniu hoje de forma virtual com a delegação do PSD, chefiada por Paulo Rangel, que se mostrou recetiva ao pedido regional.