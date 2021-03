Actualidade

O presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Ossufo Momade, disse hoje que espera mais deserções de membros do grupo da autoproclamada Junta Militar da Renamo, reiterando que a paz é fundamental para o desenvolvimento do país.

"É nossa expectativa que os outros integrantes da Junta Militar sigam o mesmo exemplo ", declarou o líder da principal força política da oposição em Moçambique, falando à comunicação social.

A Junta Militar da Renamo, chefiada por Mariano Nhongo, antigo líder de guerrilha, contesta a liderança do partido e as condições para a desmobilização decorrentes do Acordo de Paz, sendo apontada pelas autoridades como a responsável pelos ataques armados que já mataram, pelo menos, 30 pessoas no centro de Moçambique desde 2019.